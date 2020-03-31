بومبيو: أمريكا قد تعيد النظر في عقوبات إيران

لمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، لكنه لم يقدم أية إشارة ملموسة تدل على أنها تخطط لذلك.

وحسب "رويترز" عكست التصريحات تحولا في لهجة وزارة الخارجية الأمريكية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب نهجها المتشدد فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيفها.

وفي تصريحات للصحفيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي.

ورغم ذلك، فإن العقوبات الأمريكية على النطاق الأوسع تردع الكثير من الشركات عن التجارة في المواد الإنسانية مع طهران. وإيران واحدة من أشد الدول تضررا بوباء كورونا.

Today, @SecPompeo spoke on the new Pathway to Democracy framework for #Venezuela, efforts to bring #AmericansHome in the face of the pandemic, and aid distributed to counter #coronavirus around the world. pic.twitter.com/jYvN6zIwVF — Department of State (@StateDept) March 31, 2020

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن عند نقطة معينة أن تعيد الولايات المتحدة تقييم موقفها بشأن تخفيف العقوبات، قال بومبيو في مؤتمر صحفي "نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار. لذا فإن الإجابة هي.. هل سنعيد التفكير؟ بالطبع".

وعندما سُئل عن مثل هذا التخفيف في 20 مارس/ آذار، اكتفى بومبيو بالقول إن العقوبات الأمريكية لا تسري على المستلزمات الطبية وغيرها من السلع الإنسانية.

وتتبع إدارة ترامب سياسة "الضغوط القصوى" في محاولة لإرغام إيران على كبح أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

واتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة على "تويتر" بالتورط في "الإرهاب الطبي"، مما دفع المتحدثة باسم بومبيو، مورجان أورتاجوس، يوم الاثنين إلى نسخ تغريدته معلقة: "كف عن الكذب... ليست العقوبات. إنه نظام الحكم".

Startling revelation by #Iran's President @HassanRouhani that the regime's concerted effort to lift U.S. sanctions isn’t about fighting the pandemic. It's about cash for the regime’s leaders. pic.twitter.com/gyDFkgdYGI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 28, 2020

ودعت خبيرة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا لضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان الجوعى خلال جائحة كورونا.