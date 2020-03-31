الخارجية الفنزويلية تنتقد المقترح الأمريكي تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد

قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في تغريرة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "على خلفية محاولات وزارة الخارجية الأمريكية في بلادنا ... تشكيل حكومة تحت وصاية واشنطن، تصر الحكومة البوليفارية على أنها لن تقبل ولن تقبل أبدًا أي حجز من أي حكومة أجنبية".

في غضون ذلك، قال السفير الروسي لدى فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف لوكالة "سبوتنيك"، في تعليق على مبادرة أمريكية جديدة لحل الوضع في البلاد، بأن الفنزويليين أنفسهم بحاجة إلى إيجاد حل للمشكلات السياسية الداخلية في البلاد في إطار الدستور الحالي "كنا نعتقد وما زلنا نعتقد أن الحل للمشاكل السياسية الداخلية في فنزويلا يجب أن يجده الفنزويليون أنفسهم في إطار الدستور الحالي والتشريعات الوطنية من خلال حوار القوى السياسية المسؤولة".

كما أضاف ميليك باغداساروف، أن المساعدة البناءة لهذه العملية من قبل المجتمع الدولي، إذا كانت مهتمة بالمفاوضين، يمكن الترحيب بها فقط "وفي الوقت نفسه، فإن أي بيانات عامة من جانب واحد، وحتى الإنذارات، لا يمكن أن تعزى إلى هذه الجهود. وقد أثبتت أدوات الضغط والتدخل السياسي هذه في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى مراراً عدم كفاءتها. ومراعاة للوضع الحالي في العالم ككل وفي منطقة أمريكا اللاتينية بشكل خاص، معقدًا بسبب وباء COVID-19، من الواضح أن اللحظة ليست الأفضل".

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة مؤقتة في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية ، التي ستعترف بها كل من السلطات والمعارضة، تليها انتخابات ورفع العقوبات الأمريكية. في الوقت نفسه، كما أشار بومبيو، لم يستطع رئيس الحكومة الانتقالية الترشح للرئاسة في هذه الانتخابات.