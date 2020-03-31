ترامب يوقع على تأجيل التعريفات الجمركية لبعض الدول لمدة ثلاثة أشهر

وافق الرئيس دونالد ترامب على خطة لتأجيل التعريفات الأمريكية للدول الأكثر رعاية لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لمصدر مطلع على القرار؛ حسب "رويترز".

لا تنطبق الخطة على التعريفات الجمركية على السلع الصينية والأوروبية الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 301 أو على الصلب والألمنيوم الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 232.