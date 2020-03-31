تشاووش أوغلو: 98 تركيا توفوا بكورونا خارج البلاد

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن عدد المواطنين الأتراك الذين توفوا جراء فيروس كورونا خارج البلاد بلغ 98 مواطنا.

ولم يكشف أوغلو عن الدول التي حدثت فيها حالات الوفاة.

وقال في تصريحات للتلفزيون التركي: "جرى تأمين عودة أكثر من 20 ألف مواطن من أكثر من 50 دولة، إثر تفشي فيروس كورونا".

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية: "ما زال هناك نحو 10 آلاف مواطن في دول أخرى سيتم إجلاؤهم خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الحجر الصحي المتخذة في تلك الدول، وأكد أنه سيتم تقديم الدعم لمن لم يتسن إجلاؤه حاليا".

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا 46 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 حالة، اليوم الثلاثاء، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2704 حالات ليصل إلى 13531 حالة.

وتم شفاء نحو 243 مريضا من الفيروس حتى الآن في تركيا.

ووضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتبارا من أمس الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة وست ضواحي و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة.

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم السبت.

وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.