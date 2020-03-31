ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 5358 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد ارتفع إلى 5358 حالة، منهم 94 حالة خطيرة جدا.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد مرضى كورونا في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 84 جنديا، وجميعهم في حالة عادية، وقد تعافى جنديان منهم حتى الآن.

מספר החולים בקורונה בישראל עלה ל-5,358, מהם 94 במצב קשה. מניין חולי הקורונה בצה"ל עומד על 84. כולם במצב קל. עד כה החלימו 2 חיילים. 2,870 מצויים בבידוד | #חדשותהלילה עם @romy1n https://t.co/h3JHCM2928 — כאן חדשות (@kann_news) March 31, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.

עלה ל-20 מספר חולי הקורונה שנפטרו בישראלhttps://t.co/q5C8TuITBB pic.twitter.com/q8pE4ou1PE — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 31, 2020

من جهة أخرى، كشفت قناة عبرية النقاب عن وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى نحو مليون عامل.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل وصل إلى نحو مليون عامل، حيث انضم حوالي 23 ألف عاطل جديد إلى قائمة الباحثين عن العمل.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن معدل نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 23.8٪، وبأنه منذ مطلع الشهر الجاري، شهر مارس/آذار تم تسجيل حوالي 830 ألف باحث عن العمل أو عن خدمات التوظيف في إسرائيل.

צה"ל מתגייס | כ-1,000 חיילי צה"ל נצטרפו הבוקר למאמץ הסיוע במרחב האזרחי בסיוע למקבצי דיור של אוכלוסיות גיל הזהב אשר נמצאות בסיכון.



קרדיט: דו"צ pic.twitter.com/HFK6dv7fZ0 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 31, 2020

ونوهت القناة العبرية إلى أن كل الوزارات الإسرائيلية وصل إليها هذا الرقم وسوف تتخذ القرارات المناسبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأنه انضم حوالي ألف جندي من الجيش الإسرائيلي للجهود المدنية هذا الصباح بهدف مساعدة كبار السن في مواجهة فيروس كورونا المعرضين للخطر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوعز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى وزارة الدفاع بشراء أطقم لاجراء 30 الف مسحة مخبرية لاكتشاف الفيروس في اليوم الواحد.

ومن الجدير ذكره أن، نتنياهو يخضع للحجر الصحي المنزلي طوعا مع عدد من أفراد طاقمه المقرب لعدة أيام وإجراء فحص لاكشاف ما إذا كانوا قد أصيبوا بعدوى (كورونا) وذلك بعدما اتضح أن مستشاره له مصابة بالفيروس.