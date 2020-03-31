ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية، مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات تفشي فيروس كورونا: "سنمر بأسبوعين عصيبين ونريد من كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام، وسنرى الضوء في نهاية النفق".



وأضاف ترامب: "يتعين علينا الاحتفاظ بـ10000 من أجهزة تنفس الاصطناعي للتعامل مع الزيادة المتوقعة لحالات الإصابة".

WATCH: Trump updates the public on the federal response to COVID-19 #MTPDaily "We're going to go through a very tough 2 weeks .... This is going to be a very, very painful 2 weeks." pic.twitter.com/mO9VNV7QDv — Meet the Press (@MeetThePress) March 31, 2020

وتابع الرئيس الأمريكي: " أن وزارة الخزانة الأمريكية ستساعد الشركات الصغيرة شريطة دفعها رواتب موظفيها".

كان ترامب وقع على تأجيل فرض التعريفات الجمركية للدول الأكثر رعاية لمدة ثلاثة أشهر، ولا تنطبق الخطة على التعريفات الجمركية على السلع الصينية والأوروبية الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 301 أو على الصلب والألمنيوم الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 232.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

U.S. President Donald Trump says the U.S. faces a "very painful two weeks" amid the covid-19 pandemic, adding "this is a plague"and following guidelines is a "matter of life or death" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 31, 2020

بينما في دول مثل: إيطاليا (105 ألف إصابة، 12428 وفاة)، إسبانيا (95 ألف إصابة، 8296 وفاة)، والولايات المتحدة ( 181900 ألف إصابة، 3655 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 202 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 848 ألف إصابة، تم شفاء 176 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 42 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.