"سنترال بارك" تتحول إلى مستشفى مؤقت لعلاج "كوورنا"... فيديو

تحولت حديقة "سنترال بارك" في نيويورك، إلى مستشفى ميداني يحتوي على 68 سريرا لاستقبال مرضى "كوفيد-19"، هذا الأسبوع.

وقام فريق من 72 طبيبا وممرضا وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية من منظمة "Samaritan's Purse"، وهي منظمة مسيحية إنجيلية للإغاثة من الكوارث، بإقامة مستشفى في سنترال بارك، والمستشفى مجهز بـ 10 أجهزة تنفس اصطناعي، كما تم إنشاء مشرحة مؤقتة، بحسب ما نقلته "يو إس إي تودي".

ودخل المستشفى في شراكة مع النظام الصحي "ماونت سيناء" في نيويورك، وسيعطي الأولوية لنقل المرضى الفائضين من فرعي بروكلين وكوينز ماونت سيناء حتى يتمكنوا من استئناف علاجهم التنفسي فيه.

Emergency field hospital in Central Park is just about complete and ready to open. It will provide care for nearly 70 patients. #COVID19 #NewYorkCity pic.twitter.com/r0AbDRMezX — MURRAY (@murray_nyc) April 1, 2020

ويتكون المستشفى من 14 خيمة في منتزه "East Meadow"، وتم وضع اللمسات الأخيرة بعد ظهر الثلاثاء، من التنظيف وتغطية الأرضية، وذلك قبل استقبال المريض الأول في وقت لاحق من يوم أمس.

قامت Samaritan's Purse ببناء مستشفيات ميدانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا والإكوادور وهايتي والعراق. هذه هي المرة الأولى التي أقامتها المنظمة في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم نيويورك، آندرو كومو، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 27% ووصوله إلى 1550.