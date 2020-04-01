الصين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7 حالات وفاة

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، وفاة سبعة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الساعة الماضية، على البر الرئيسي للصين، وتسجيل 36 إصابة جديدة، 35 منهم أتوا من الخارج، فيما تعافى 186 مصابا.

بكين - سبوتنيك . وجاء في بيان اللجنة: "تلقت لجنة الصحة الوطنية معلومات من 31 محافظة حول 81 ألف و554 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك وحاليا 2004 شخصا [466 شخصًا في حالة خطيرة]، و76 ألف و238 شخصا خرجوا من المستشفيات، فيما توفي 3312 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، تم الكشف عن 806 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج، في الصين، ولا يزال 691 شخصا منهم يعانون من المرض، و20 في حالة خطيرة، و115 شخصا تعافوا، ولم تحدث أي وفيات بين أولئك الذين دخلوا البلاد.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، أمس الثلاثاء، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي، داخليا، أصبح تحت السيطرة، لكنها حذرت من موجة انتشار جديد، في ظل تزايد الحالات المكتشفة القادمة من خارج البلاد.

فيما أصدرت الحكومة المركزية الصينية قرارا بمنع دخول أي قادم إلى العاصمة بكين من أي منطقة في الصين، إلا بعدما يستكمل 14 يوما في الحجر الصحي، وأمرت جميع المدن، بتكثيف عمليات البحث عن المصابين بالفيروس، ممن لم تظهر عليهم أيا من الأعراض الشائعة للمرض، وتكثيف اختبار "الناقلات الصامتة"، التي تعني أشخاصا يحملون المرض ولا تظهر عليهم أي من أعراضه.