بالفيديو... لبناني مصاب بفيروس كورونا يكشف الوضع في مستشفيات فرنسا

نشر المواطن اللبناني المصاب بفيروس كورونا المستجد في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو كشف خلاله الوضع في المستشفيات الفرنسية، وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في العاصمة باريس.

وأظهر الفيديو الشاب اللبناني وهو مستلق على سرير ويشرح وضعه ووضع المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قال حسين: "الوضع صعب للغاية وأنا مصاب بفيروس كورونا وأحذر أن المسألة ليست مزحة".

حسين فارس المقيم في #فرنسا والذي أصيب بفيروس #كورونا في رسالة مهمة ومؤثرة ( حسين أصر يسجل الفيديو اليوم رغم التعب والوجع كرمالنا كلنا) الله يخليكم التزموا ما حدا فينا قادر يتحمل هالوجع او يشوف حدا بيحبو عم يتوجع هيك !!!#خليك_بالبيت #StayAtHome pic.twitter.com/GHeffCwGBz — MaYsSa Y. (@mysyhf) March 31, 2020

وينبّه حسين في الفيديو من أن الناس يموتون مثل "الكلاب في فرنسا، هذا البلد المتطور".

ويقول حسين إنّ حرارته تبلغ 39 درجة، مشيراً إلى أنّ طلب مساعدة إحدى الممرضات إلا أنها لم تأت إلاّ بعد نصف ساعة.

وناشد المصاب اللبنانيين بتحمل المسؤولية والتقيد بالإجراءات والتدابير خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس.