طائرة عسكرية تركية تحمل مساعدات طبية تتجه إلى إيطاليا وإسبانيا

غادرت طائرة شحن عسكرية تركية تحمل مساعدات طبية، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة أنقرة متوجهة إلى إيطاليا وإسبانيا، البلدين الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا المستجد في أوروبا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأصبحت أوروبا البؤرة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الشهر الماضي، مع تزايد عدد الإصابات والوفيات فيها بشكل كبير تزامنًا مع انحسار الوباء في الصين، وقبل أن تظهر الولايات المتحدة كبؤرة جديدة لانتشار المرض.

طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية تتجه نحو #إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضرراً بفيروس #كورونا pic.twitter.com/W85Fx26dTc — TRT عربي (@TRTArabi) April 1, 2020

​عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و95 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

LIVE: Turkish aircraft carrying health aid leaves for coronavirus-hit Spain



https://t.co/NFXo6WfquT — PresserWatch (@PresserWatch) April 1, 2020

​وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.