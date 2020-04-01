120 إصابة جديدة في تايلاند بفيروس "كورونا" وحالتا وفاة

وقال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، إن حالتي الوفاة لمواطن تايلاندي عمره 79 عاما من إقليم جنوبي كان قد

حضر حفل زفاف في ماليزيا في أول مارس/ آذار الماضي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث أن المتوفى الثاني رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي.

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "المستجد" في دول جنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وبلغ عدد الإصابت بفيروس كورونا في العالم حتى الآن نحو 860 ألف حالة إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى نحو 43 ألف حالة.