بريطانيا تسعى لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميا بحلول منتصف أبريل

قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل/ نيسان الجاري، مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.

وبدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وصرح جنريك بأنه جرى فحص 8240 شخصا، يوم الاثنين، فيما خضع أكثر من 900 من موظفي قطاع الصحة للاختبارات في مطلع الأسبوع.

وقال: "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصا يوميا، كنا نركز القدرات المتاحة على من هم في حالة حرجة وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع: "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفا وهذه زيادة كبيرة، لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له، لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفا".