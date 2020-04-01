تسجيل
08:54 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    قطار سريع

    سيارات إسعاف عملاقة... فرنسا تحول قطاراتها إلى مستشفيات متنقلة..فيديو

    © Sputnik . Alexander Masaltseva
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004011045036755-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تسارع الدول الزمن في سباقها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بعد أن انتشر بشكل سريع في أغلب دول العالم، وتسبب بآلاف الوفيات والإصابات.

    ومن الإجراءات السريعة التي نفذتها الحكومة الفرنسية لمواجهة تفشي الوباء خصوصا شرقي البلاد، الجزء الأكثر تضررا، وللعمل على نقل المرضى بشكل سريع من المناطق المتضررة إلى المستشفيات في المناطق الأخرى، قامت الحكومة الفرنسية بتحويل قطاراتها الفائقة السرعة إلى مستشفيات متنقلة تجوب البلاد لتقدم الرعاية الصحية اللازمة للأجزاء الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى نقل المرضى للمستشفيات التي يمكنها تقديم الخدمات في البلاد.

    القطارات سيارات إسعاف عملاقة

    وتم إدخال تعديلات سريعة وجذرية على بعض القطارات، وتدريب فريق عمل مختص للتعامل معها لتتحول إلى مستشفيات متنقلة تقدم خدمات طبية متكاملة في البلاد.

    وبحسب موقع "citylab"، فإن الهدف من هذه المستشفيات المتنقلة هو نقل المرضى من أكثر المناطق تضرراً إلى مستشفيات بسعة أكبر موجودة في مناطة أخرى في البلاد.

    وبدأ، الخميس الماضي، قطار (من ضمن 5 قطارات) مجهز بأنظمة التنفس الصناعي والفرق الطبية بتقديم الخدمة، حيث نقل 20 مريضًا من مدينتي ستراسبورغ ومولوز في منطقة غراند إيست الشمالية الشرقية إلى المستشفيات في منطقة لوار الأقل تأثرًا حاليًا.

    ومنحت هذه القطارات العاملين في المجال الصحي مرونة كبيرة في التحرك وقدرة عالية على استيعاب المرضى، وأمانا عاليا جدا بالنسبة لعملية نقل المرضى، حيث يصل القطار إلى وجهته بسرعة فائقة وبأقل قدر من الضجيج والمخاطر، ويحمل عددا كبيرا يفوق أي طائرة أو مروحية.

    وفّر استخدام القطارات توازنا بين المناطق المتضررة

    بحسب الخبراء، فقد وفر استخدام القطارات لنقل المرضى بين المستشفيات توازنا بين مختلف القطاعات الصحية الفرنسية، وعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات في المناطق الأكثر تضررا، وجنبت الأطباء الكثير من القرارات المؤلمة حول الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم الخدمات الطبية لهم.

    أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3523 حالة.

    وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي: "سجلنا اليوم 7578 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 52128، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 3523 حالة وفاة تم إحصائها في المستشفيات". 

    انظر أيضا:

    فرنسا: 499 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة
    فرنسا تطلب شراء مليار كمامة طبية أغلبها من الصين
    فرنسا تسجل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
    بالفيديو... لبناني مصاب بفيروس كورونا يكشف الوضع في مستشفيات فرنسا
    الحجر الصحي في فرنسا... الطلاب الأجانب يدفعون ثمن مكافحة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    إسعاف, مستشفيات, قطارات, فرنسا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دبابة تي-72 في مسابقة بياثلون الدبابات في الحقل بورزيا نوفايا منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في مارس 2020
    إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على كورونا
    إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على "كورونا"
    ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا
    ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك