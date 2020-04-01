تايوان تتبرع بعشرة ملايين كمامة طبية للبلدان الأكثر احتياجا

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نية بلادها التبرع بعشرة ملايين كمامة طبية للبلدان الأكثر احتياجا.

وبحسب "سي إن إن"، فإن إعلان إنغ ون جاء أثناء حديثها عن خطة التحفيز الاقتصادي التي تستهدف متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد، من خلال سلسلة إجراءات اقتصادية وصحية.

وبحسب المصادر خصصت البلاد نحو 1.05 تريليون دولار تايواني (35 مليار دولار أمريكي) من أجل تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التايوانية لمعالجة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المصادر الرسمية، فقد سجل في البلاد حتى اللحظة نحو 322 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".