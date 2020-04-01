"كورونا"... 3036 حالة وفاة في إيران وارتفاع الإصابات لأكثر من 47 ألفا و500

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 138 وفاة، ونحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 47 ألفا و593 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 3036"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور أن 15 ألفا و473 شخصا تعافوا من فيروس "كورونا" في إيران.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، عن انخفاض مؤشر انتشار "كورونا" في جميع محافظات البلاد.

وقال روحاني، في جلسة مجلس الوزراء، إن "أبناء الشعب الايراني يخرجون من منازلهم في مثل هذا اليوم للتمتع بجمال الطبيعة وأجواء الربيع ويحتفلون بانتهاء عطلة عيد النوروز لكنهم هذا العام اختاروا البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم"، لافتا إلى أنه "كان ينبغي على الأمريكيين أن يتراجعوا عن سياساتهم الخاطئة في ضوء تفشي كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 مارس/ آذار، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏