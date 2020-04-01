أمين عام "الناتو": سنواصل دعمنا للقوات الأفغانية ولن نخفض من تواجد قواتنا هناك

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، حركة "طالبان" إلى خفض العنف، واحترام اتفاق إحلال السلام في أفغانستان المبرم مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

أمستردام- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "على طالبان أن تخفض العنف وأن تحترم الاتفاق مع أميركا، ونحن نعتقد أن

الناتو ما زال ملتزما بأفغانستان. الوضع صعب هناك، نرى تحديات كثيرة، ونحن ندعو الجميع للالتزام باتفاق السلام واستمرار المحادثات مع الجميع".

وأضاف "نحن سنخفض وجودنا في أفغانستان عندما يكون الوضع مناسبًا لذلك، ولكننا سنواصل دعمنا للقوات الأفغانية، ونحن نحتاج لدعم جميع الدول المجاورة وباكستان".

وكان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق إن قوات الناتو موجودة في أفغانستان لحماية الدول الغربية من هجمات التنظيمات المسلحة الإرهابية التي قد تنتشر فيها.