جونسون: روح بريطانيا العظمى ستهزم كورونا

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستهزم فيروس كورونا بالتعاون.

ونشر جونسون، عبر حسابه على "فيسبوك"، يقول: "الآلاف من الأطباء والممرضات المتقاعدين عادوا إلى العمل في هيئة الصحة الوطنية، ومئات الآلاف من المواطنين تطوعوا للمساعدة".

وتابع "هي روح بريطانيا العظمى التي ستهزم فيروس كورونا، سنهزم كورونا بتعاوننا".