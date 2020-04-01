التحالف الدولي ضد "داعش" يشارك في محاربة كورونا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، أنه سيشارك في محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتبت الصفحة الرسمية للتحالف على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سيساهم التحالف الدولي في نشر المعلومات المهمة، التي تنشرها منظمة الصحة العالمية حول مكافحة فيروس كورونا، ليتمكن من رؤيتها أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وتابع: "سننشر هذه الرسائل بشكل مستمر لأننا نريد أن تكونوا بصحة وأمان".

ونشرت الصفحة صورة لتعليمات خاصة بالوقاية من كورونا في حال نفدت مظهرات الأيدي من المتاجر، تشير إلى أنه لا داعي للقلق في هذه الحالة، لأن غسل اليدين بالماء والصابون العادي، سيكون فعالا في الوقاية من كورونا.

وتنشر منظمة الصحة العالمية تعليمات مستمرة حول أهمية غسل الأيدي، ضمن مسابقة عالمية تعرف بـ"تحدي الأيدي الآمنة"، لحض الناس على غسل أيديهم باستمرار، كما تدعو إلى عدم لمس الوجه وخاصة الفم والأذن والعينيين، لتجنب الإصابة بالمرض.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

سيساهم التحالف الدولي في نشر المعلومات الهامة التي تنشرها منظمة الصحة العالمية حول مكافحة فيروس كورونا، ليتمكن من رؤيتها أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

سننشر هذه الرسائل بشكل مستمر لأننا نريد أن تكونوا بصحة وأمان. pic.twitter.com/b1RkHnCSLr — التحالف الدولي (@CoalitionAR) April 1, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.