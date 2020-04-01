عدد مصابي كورونا في باكستان يتجاوز الألفي شخص

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان وصل حتى 2039 شخصا.

وجاء في النشرة اليومية للوزارة: "خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، تم تأكيد 173 إصابة جديدة في مختلف المناطق، ووصل عدد الإصابات الكامل في البلاد حتى 2039 إصابة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في إقليم السند، وبذلك بلغ مجموع الوفيات الكامل 26 وفاة".

ووفقا لإحصاءات الوزارة، فإن عدد المصابين الأكبر بالفيروس هو في إقليم بنجاب والذي يبلغ 708 شخصا، يليه إقليم السند حيث أصيب فيه676 شخصا. وبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 82 حالة.

وأكدت الوزارة أن 957 شخصا موجودون تحت الحجر الصحي، وأنه تم إجراء فحص مخبري لـ 17331 شخصا.

وقامت السلطات الباكستانية، في وقت سابق، بالاستعانة بالجيش للمساعدة في مواجهة الجائحة، كما دعت صندوق النقد الدولي لتخصيص قرض بحجم 1.4 مليار دولار أميركي، للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الذي أصاب البلاد نتيجة وباء كورونا المستجد.

ومن المتوقع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إدراج باكستان ضمن قائمة الدول التي سيتضرر اقتصادها اكثر من غيرها من آثار وباء كورونا المستجد.

ووفقا لتقييم للأمم المتحدة، فإن باكستان والأرجنتين والدول الأفريقية جنوب الصحراء، ستواجه أزمة جديدة بما في ذلك ارتفاع الديون والانكماش الاقتصادي، وسيكونون في هذه البلدان، بحاجة إلى دعم مالي بحجم 2.5 ترليون دولار أمريكي.