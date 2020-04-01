بسرعة فائقة... بريطانيا تحول مدينة معارض إلى مستشفى مزود بـ 16 ألف عامل ...فيديو

حولت بريطانيا أكبر مدينة معارض ومؤتمرات في البلاد إلى مستشفى مؤقت على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" تحولت مدينة المعارض والمؤتمرات الكبرى في بريطانية والمعرفة باسم مركز "ExCeL" في العاصمة لندن إلى مستشفى مؤقت بهدف التعامل مع الزيادة المتوقعة لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسيوفر المستشفى في بداية انطلاق عمله حوالي 500 سرير مزود بأجهزة التنفس الصناعي والأوكسجين، مع القدرة على زيادة الأسرة بسرعة كبيرة إذا لزم الأمر.

وسيتضمن المستشفى نحو 16 ألف عامل في حال قدم خدماته بالطاقة القصوى المخططة له، في حال تدهور الأوضاع في البلاد.

Inside London's new Nightingale temporary hospital for coronavirus patientshttps://t.co/ddebKksN0T pic.twitter.com/mQouqtdBMm — BBC News (UK) (@BBCNews) April 1, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن أن المستشفى سيبدأ باستقبال المرضي خلال الأيام القادمة.

ويعتبر "ExCeL" مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية ويقع في منطقة كوستوم هاوس شرق لندن، وينتشر على مساحته تقدر بحوالي 100 فدان (حوالي 40 كم) على الرصيف الشمالي لحوض فيكتوريا الملكي في دوكلاندز لندن.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 381 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر معدل زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأشارت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا إلى أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.