إيران تتخذ خطوة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا

وأعلن رئيس معهد باستور في إيران علي رضا بيغلري، أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة إرنا.

جاء ذلك في موتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح بيغلري بأنه "تم توفير إمكانية فحص الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالأعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال إنتاج عدة تشخيص الفيروس حاليا وقد حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه العدة الطبية، كما بإمكاننا تصديرها إلى الدول المحتاجة لها في المنطقة.

وأضاف أن الأدوات الطبية التشخيصة (كيت) التي تستخدم حاليا في إيران هي نوع العدة الطبية الجزيئية حيث أيدتها منظمة الصحة العالمية، وإذا أخذت العينة بصورة صحيحة فإنه يمكن الوثوق بنتائج العدة بنسبة أكثر من 90 بالمئة.

وردا على سوال بشأن كميات عدة تشخيص فيروس كورونا المنتجة في إيران، قال بيغلري إن خمسة شركات معرفية تنتج كيت التشخيص حاليا، وإن إحدى هذه الشركات أعلنت أنها تستطيع إنتاج 80 ألف عدة في الأسبوع وأن معدل إنتاج سائر الشركات يكون بهذا المستوى أو ربما أكثر منها.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا المستجد بلغ 3036، بحسب أحدث إحصاء، كما بلغ إجمالي الإصابات 47593 حالة.