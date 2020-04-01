الفلبين تسجل 227 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

ويبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 2311 حالة والوفيات 96 حالة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 870، في حين وصلت الوفيات إلى نحو 43 ألف حالة.