ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في رومانيا إلى 85 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في رومانيا بنحو 215 حالة، ليصل الإجمالي إلى 2460، وتوفي 85 شخصًا في المجموع، وذلك حسبما ذكر تلفزيون " ديجي 24 ".

موسكو - سبوتنيك. ونقل التلفزيون عن مجموعة الاتصال الاستراتيجية حول الوضع مع فيروس كورونا المستجد التابع لمجلس الوزراء الروماني:

"حتى الآن، تم تأكيد 2460 حالة إصابة بفيروس كورونا في رومانيا. وقد توفى بالإجمال 85 شخصا من المصابين بالفيروس في رومانيا".

وأشارت السلطات الرومانية، في الوقت نفسه، إلى أن 252 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

وأعلن الرئيس الروماني كلاوس جوهانيس، في الـ16 من آذار/مارس، عن فرض نظام الطوارئ على خلفية فيروس "كورونا". وفي وقت سابق، قررت سلطات البلاد إلغاء الرحلات مع إيطاليا، وكذلك مع إسبانيا. كما تم إلغاء الدراسة في رياض الأطفال والمدارس، وجرى حظر النشاطات العامة ، وأغلقت مراكز التسوق ومرافق المطاعم العامة، وتم حظر التجول في البلاد. لا يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بمغادرة المنزل إلا للضرورة. وفي مدينة سوتشيفا، جرى فرض نظام الحجر الصحي.