قادة دول خليجية وشركات كبرى تتبرع لصناديق داخلية وخارجية لمواجهة جائحة "كورونا"

قام عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشركات بالبلاد الخليجية بالتبرع لصناديق محلية و بلدان أخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي تهز العالم بأسره.

موسكو - سبوتنيك. وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، اليوم بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 16 مليون دولار أمريكي) لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم، بأن الشركات السعودية العاملة في منظومة الطاقة دعمت صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال (نحو 133 مليون دولار)، لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق، وجه عاهل السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إلى الصين؛ بما يسهم في تجاوز آثار فيروس "كورونا".

وأعرب العاهل السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن مشاركته الشعب الصيني مشاعر الألم نتيجة تفشي "كورونا"، وتعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي إطار مواجهة تفشي "كورونا" في عُمان، تبرع السلطان هيثم بن طارق، بمبلغ 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار أميركي)، من حسابه الشخصي لحساب الصندوق المخصص بمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأكد سلطان عمان، حينها أن حكومة البلاد ستسخر كافة إمكانياتها في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والحد من تفشيها.

وفي إطار تعاون المؤسسات مع الحكومة العمانية لمواجهة الفيروس القاتل، خصصت 53 منشأة فندقية 2816 غرفة مجانية، لتكون تحت إشراف وزارة الصحة العمانية.