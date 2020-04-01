الناتو يدعو "طالبان" لخفض العنف واحترام اتفاق إحلال السلام

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، حركة طالبان إلى تقليص حدة العنف والالتزام باتفاقية السلام المبرمة في شهر فبراير/ شباط، بين كابول وواشنطن، مشددا على أن الحلف سيواصل تقديم الدعم لتدريب القوات الأفغانية.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو المقرر غدا: "سنناقش مع الوزراء الوضع في أفغانستان. على طالبان أن تخفض العنف، وأن تحترم الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة الأميركية. الوضع هناك صعب فنحن نرى تحديات كثيرة، وندعو الجميع للالتزام باتفاق السلام واستمرار المحادثات مع جميع الأطراف".

وأضاف: "الناتو مازال ملتزما بإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان لأننا نحتاج إلى التزام مع حركة طالبان وكذلك نحتاج إلى حكومة قوية، وذلك من خلال حشد جهودنا بتواجدنا العسكري وتدريب القوات الأفغانية ودعمنا المالي والسياسي لهم"، لافتا إلى اعتزام الحلف تقليص وجوده في أفغانستان في الوقت المناسب".

وأردف: "لن نخفض من تواجد قواتنا في أفغانستان إلا عندما يكون الوضع مناسبا لذلك".

كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دول الجوار لأفغانستان إلى تقديم المساعدات اللازمة للتوصل إلى سلام دائم في أفغانستان"، قائلا "نحتاج دعم جميع الدول المجاورة، بما فيها باكستان لإحلال السلام هناك".

وتابع مؤكدا أن "حل الأزمة بيد الشعب الأفغاني".

ولفت ستولتنبرغ إلى أن "الوزراء (وزراء خارجية دول الناتو)، سيناقشون غدا أزمة تفشي "كوفيد – 19"، وكيفية دعم الدول المتأثرة بالفيروس. انتشار فيروس كورونا يستمر بالتأثير على العالم، وغدا سنجتمع عبر الفيديو لمناقشة تسخير استجابتنا لتفشي الفيروس، بشكل أسرع وأفضل، فهذه أزمة صحية كبيرة ونحن نساعد بالعديد من التدابير للحد من انتشاره لجميع حلفائنا وفي كابول ودول غرب البلقان"، مشددا على "أهمية مواصلة حلف شمال الأطلسي القيام بمهامه ومعالجته للتهديدات الحالية، في ظل انتشار كورونا".

وتابع: "هذا التحدي يجب ألا يوقف عملنا، وعلينا ألا ننسى أن هناك تهديدات أخرى من قبل العديد من الجماعات الإرهابية، وهي تتطلب مزيدا من الجهود لإحلال السلام، كما رأينا قوات روسية قريبة من حدودنا ولذلك علينا أن نبقى منتبهين وأن نبقي على دوريات المراقبة، لحماية حدودنا".

وأعلن ستولتنبرغ اعتزامه تقديم مقترح لوزراء خارجية الناتو لتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وجورجيا، موضحا أن الحزمة "ستسخر لأغراض التدريبات والتمارين المشتركة بيننا وللبرامج التعليمية".

وأردف: "اتوقع أن نحصل على الموافقة من جانب الحلفاء خلال اجتماعنا غدا".

ويبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، بمشاركة دولة شمال مقدونيا التي أصبحت بشكل رسمي قبل أيام العضو الثلاثين في الحلف، جملة من الموضوعات يتصدرها موضوع تفشي فيروس "كوفيد. 19"، ومحاربة الإرهاب، والأوضاع في أفغانستان، إلى جانب مهمة الناتو التدريبية في العراق.