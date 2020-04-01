السجن مصير كل من يمزح حول فيروس كورونا في تايلاند

تخطط السلطات التايلاندية لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.

ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الانترنت، والتي يمكن أن تؤدي إلى نشر الذعر في المجتمع".

وأضاف التلفزيون عبر منشور له على فيسبوك: أن من بين هذه المنشورات "كذبة نيسان"، وفي حال انتهاك المواطنين هذا القانون سيتم تغريمهم بمبلغ وقدره 40 ألف بات (حوالي 1200 دولار)، أو السجن لمدة عامين، وفي بعض الحالات يمكن الحصول على الغرامتين معا.

ويشار إلى أنه أثناء تطبيق حالة الطوارئ في تايلاند يمنع الخروج والدخول إلى البلد. ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، فإنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1650 إصابة بكورونا في تايلاند، ووفاة 12، بينما تماثل للشفاء 342 مصابا.