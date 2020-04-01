هولندا تسجل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1173

أمستردام- سبوتنيك. وارتفع إجمالي الوفيات 1173، في وقت استمرت الإصابات في التزايد لتصل إلى 13614 إصابة، بعد تسجيل 1019 حالة جديدة.

وقال المعهد، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "تم تأكيد وفاة 134 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كوفيد - 19 منذ يوم أمس، ليصل العدد الكلي للوفيات في هولندا إلى 1173 حالة وفاة"ـ لافتا إلى أن من بين الوفيات شخصان دون سن الخمسين كانا يعانيان متاعب صحية كبيرة.

وأضاف البيان: "أصيب 1019 شخصا جديدا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 13614 مصابا حتى الآن. بينما بلغ العدد الكلي للمرضى في المستشفيات 5159 مريضا، بعد تسجيل دخول 447 مريضا إضافيا منذ يوم أمس".