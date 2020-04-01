أردوغان يدعو الشعب التركي إلى التزام المنازل لحين انقضاء أزمة كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الشعب التركي إلى التزام المنازل لحين انقضاء أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عن الرئيس التركي إعلانه إطلاق حملة تبرعات بهدف القضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، "الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة بالرواتب تم تبنيها من قبل دنيا الأعمال، وأصحاب الخير ومواطنينا".

أردوغان: الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة برواتبهم تم تبنيها من قبل دنيا الأعمال، وأصحاب الخير ومواطنينا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2020

وأشار أردوغان إلى أن الهدف الرئيسي اليوم، "يتمثل بتخليص بلدنا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل الخسائر" معتبرا أن من الميزات التي تتمتع بها تركيا هي "أننا بدأنا مكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي نمتلكها".

#عاجل | الرئيس أردوغان: أكبر ميزة لنا أننا بدأنا مكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي نمتلكها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2020

ونوه أردوغان إلى أن الشعب التركي سيتغلب على هذا الوباء من خلال "تجنب مغادرة منازلنا إلا للضرورة، والمحافظة على النظافة" معتبرا أنه على "قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس".

وأكد أردوغان ثقته بالشعب التركي وبالتزامه بكافة التعليمات حول مكافحة فيروس كورونا، داعيا جميع منتسبي حزب العدالة والتنمية إلى المشاركة في حملة التضامن الوطني لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة واجهت العديد من "الهجمات وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة (كورونا)".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 حالة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2704 حالات ليصل إلى 13531 حالة.

© Sputnik . Mohamed Hassan تاريخ الأوبئة

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 حالة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2704 حالات ليصل إلى 13531 حالة.