دولة تتخذ كل التدابيراللازمة على الرغم من عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليوم

أطلقت وزارة الصحة والصناعة الطبية في تركمانستان، اليوم الأربعاء، خطا ساخنا بشأن القضايا المتعلقة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

عشق آباد - سبوتنيك. وجاء في تأكيد الوزارة على موقعها الإلكتروني: "نذكر أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في تركمانستان".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 مارس/ آذار، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏