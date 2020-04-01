هواوي تأمل في تقديم تطبيقات غوغل في متجرها الخاص

كان عدم وجود تطبيقات غوغل مشكلة بالنسبة لشركة "هواوي" الصينية، حيث فقدت خطتها التسويقية من مبيعاتها المستهدفة بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2019.



وتأمل الشركة العملاقة في تقديم تطبيقات غوغل في متجر AppGallery الخاص بها، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة إيريك تشو.وقال تشو "إن وحدة أعمال المستهلكين في هواوي (المسؤولة عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات الأخرى) فقدت 10 مليارات دولار أمريكي من هدفها التسويقي في عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القائمة السوداء الأمريكية التي تمنع الشركة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية مثل تطبيقات وخدمات Google.وقارن تشو الموقف مع شركة "آبل" التي تقدم تطبيقات Google في متجر تطبيقات iOS. لكنها ليست قابلة للمقارنة تمامًا ، لأن العديد من تطبيقات "أندرويد" الشائعة تعتمد أيضا على خدمات "غوغل بلي" Google Play. إضافة خرائط غوغل إلى متجر هواوي لا يعني بالضرورة أن التطبيقات الأخرى ستتمكن من استخدام خرائط Google، كما تفعل العديد من التطبيقات الشائعة حاليًا على "أندرويد غوغل". ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لشركة هواوي تقديم تطبيقات غوغل على متجر التطبيقات الخاص بها عندما لا يُسمح لها بتحميل التطبيقات العملاقة للبحث مثل "جيميل" Gmail وخرائط Google و YouTube على هواتفها مسبقًا.ونتج عن القائمة السوداء صعوبات في عام 2019 بالنسبة لهواوي ، لكن النتائج لم تكن كلها سيئة. قال التقرير السنوي للشركة أنها شحنت 240 مليون هاتف ذكي من Huawei و Honor ، وأرقام الشحن تظهر أنها ظلت ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم.

وكانت عملاقة التكنولوجيا الصينية في مجال الاتصالات، "هواوي"، حذرت يوم أمس الثلاثاء، من أن 2020 سيكون أصعب عام يمر عليها على الإطلاق، وذلك بسبب قيود تجارية أمريكية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج في 2019، متوقعة أن الحكومة الصينية سترد على تلك القيود التي فرضتها أمريكا.

وياتي تحذير "هواوي" تزامنا مع إعلانها عن تسجيل أقل نمو للأرباح السنوية في خلال 3 سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت إن "بكين قد ترد على الإجراءات الأمريكية، التي شملت تقييد بيع الرقائق لها، من خلال تقييد مبيعات المنتجات الأمريكية في الصين والتحول للاعتماد على موردين بدلاء في الصين وكوريا الجنوبية".

وقال إريك تشو، رئيس مجلس إدارة "هواوي" للصحفيين، خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة: "الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وحسب بينما "هواوي" تُذبح، لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أمريكية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟".