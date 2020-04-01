بريطانيا تعلن اقتراب أعداد المصابين بفيروس كورونا من 30 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 29474 والوفيات إلى 2352 بعد تسجيل 4324 إصابة و551 وفاة جديدة.

القاهرة – سبوتنيك. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، في بيان، اليوم الأربعاء "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 29474 والوفيات إلى 2352".

ونشر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "فيسبوك": "الآلاف من الأطباء والممرضات المتقاعدين عادوا إلى العمل في هيئة الصحة الوطنية، ومئات الآلاف من المواطنين تطوعوا للمساعدة".

وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل/ نيسان الجاري، مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏