وزير الدفاع الإسرائيلي: نخوض حربا بيولوجية 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إننا نخوض حربا بيولوجية، ليست على يد عدو، وإنما عن طريق الطبيعة نفسها.

وصرح بينيت في حوار لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن بلاده تواجه حربا بيولوجية، لم تأت عبر عدو، ولكنها جاءت عن طريق الطبيعة نفسها، وبأنه لا يمكن إعداد أي دولة لأي سيناريو متوقع.

שר הביטחון @naftalibennett ל-@Syechimovich ו-@YigalGueta: "אנחנו במלחמה ביולוגית, שלא הופעלה על ידי אויב, אלא על ידי הטבע. אי אפשר להכין את כל המדינה לכל תרחיש. אני משבח את משרד הבריאות ורה"מ, עם כל הקשיים מדינת ישראל מתנהלת יותר טוב מכמעט כל מדינה אחרת"#שליגואטה @ReshetBet — כאן חדשות (@kann_news) April 1, 2020

وأثنى نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة، بأنهم يديرون الدولة، دوما، إلى الأفضل رغم صعوبات فيروس كورونا.

وأوضح بينيت أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع هما المحور الأكثر أهمية بعد وزارة الصحة والطاقم الطبي، وبأن وزارته تخدمهما وتدعمهما قدر الإمكان.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء فيروس كورونا، إلى 23 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه خلال ساعة واحدة فقط، لقي إسرائيليان حتفهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 69 عاما، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، بعدما عانت من أمراض مختلفة.

أما الحالة الثانية التي لقت حتفها اليوم كانت لرجل يبلغ من العمر 74 عاما، وكان يعاني من صعوبات خطيرة في التنفس جراء إصابته بالفيروس.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5531 حالة، حتى مساء اليوم، الأربعاء.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشديد الإجراءات التي تتبعها إسرائيل، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي حيث يتم تنفيذ هذا القرار فورا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 1, 2020

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي"، مضيفا: "يتم تنفيذ هذا القرار فورا".

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.