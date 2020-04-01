فرنسا: أحيانا نتخذ قرارات لمكافحة كورونا وفق معلومات منقوصة

قال إدواردو فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية، إن بلاده "لا تعرف كل شيء" خلال مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع فيليب: "لا نعرف كل شيء في مواجهة الفيروس. لهذا قررنا قول ما نعرفه وما لا نعرفه. قرارتنا في بعض الأحيان يتم اتخاذها وفق معلومات غير كاملة".

وأضاف "لا يوجد نظام صحي في العالم قادر على مواجهة كورونا".

Face au #COVID19, nous ne savons pas tout : nous avons pris le parti de dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nos décisions sont souvent prises sur le fondement d’informations parfois incomplètes et souvent contradictoires. C’est un fait. pic.twitter.com/dcv6zhFdkL — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 1, 2020

يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا قد دخل إلى مرحلته الثالثة. وقد فرضت فرنسا، اعتبارا من يوم 17 آذار/ مارس، قيودًا صارمة على حركة الأشخاص، التي تم تمديدها بعد ذلك حتى يوم 15 نيسان/ أبريل.

© Sputnik / ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا

وقامت الدولة بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر غير الغذائية. وستظل الصيدليات ومحلات البقالة والبنوك ومحطات الوقود وأكشاك التبغ مفتوحة.

ووفقا للبيانات الأخيرة بلغ عدد حالات الإصابة في فرنسا 52128 شخصا، وإجمالي عدد الوفيات في المستشفيات 3523 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.