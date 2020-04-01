تركيا تسجل601 إصابة بين أفراد الكادر الطبي

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة.

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا.

وأردف أن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى.

في الوقت نفسه أعلن الوزير أن نحو 80 في المائة من وفيات كورونا في تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالي إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبي 601 إصابة.

#عاجل |تركيا.. 601 إصابة بكورونا بين أفراد الكادر الطبي (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.