فرنسا تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 4032 حالة وفاة و56989 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

باريس – سبوتنيك. قال مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمر صحفي: "سجلنا حتى اليوم 56989 حالة إصابة بفيروس كورونا".

وتابع "ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس بزيادة قدرها 509 حالات إضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 4032 حالة وفاة تم إحصاؤها في المستشفيات".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات كان أمس الثلاثاء 52128 مما يعني زيادة بـ4861 إصابة جديدة في 24 ساعة.

وأضاف سالومون، أن 24639 مصابا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 6017 حالتهم خطرة، مشيرا إلى أن 10935مصابا عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى.

وشدد سالومون مرة أخرى ككل يوم على أن الأرقام التي يجب مراقبتها عن كثب لفهم تطور الوضع هي الأرقام المتعلقة بأعداد المصابين الذين تعد حالتهم خطرة.

وفي هذا الصدد قال إن عدد المصابين الذين تعد حالتهم خطرة زاد 452 حالة إضافية في أقل من 24 ساعة.