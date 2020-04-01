جونز هوبكنز: حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تتجاوز 200 ألف

أظهر برنامج التتبع الفوري لجامعة جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، وصل إلى أكثر من 200 ألف حالة.

واشنطن - سبوتنيك . وارتفع العدد الإجمالي للحالات حتى الساعة 2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:45 مساءً بتوقيت غرينتش) إلى 203608، وهو أعلى عدد إصابات في العالم.

وأظهر المقتفي أن 4476 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب المرض، بينما تعافى 8362 شخصًا.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 186101 بزيادة 22562 حالة عن الإحصاء السابق، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 743 حالة إلى 3603 حالات.

وأعلنت المراكز الأمريكية إحصاء حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 مارس/ آذار مقارنة بما أعلنته في اليوم السابق.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.