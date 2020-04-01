من أوراق التبغ... شركة "بريتش أمريكان توباكو" تعمل على لقاح ضد كورونا

بدأت شركة "بريتش أمريكان توباكو" التي تصنع سجائر "دانهيل" و"لاكي سترايك" تعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.

ونقلت "رويترز" عن الشركة قولها، اليوم الأربعاء، إن وحدة التكنولوجيا الحيوية لديها تعمل على لقاح محتمل للفيروس كوفيد-19 باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.

وذكرت الشركة إن وحدة كنتاكي للمعالجة الحيوية التي تعكف على ابتكار اللقاح قد تنتج بين مليون وثلاثة ملايين جرعة أسبوعيا بدءا من يونيو/ حزيران، بدعم من هيئات حكومية وشركات التصنيع المتخصصة.

وقالت الشركة إن كنتاكي للمعالجة الحيوية، وهي قسم من وحدة رينولدز أمريكان التابعة للشركة في الولايات المتحدة، ستبتكر اللقاح دون استهداف الربح.

يستخدم اللقاح، الذي يخضع حاليا للاختبارات ما قبل السريرية، جزءا مستنسخا من التسلسل الجيني لكوفيد-19 لتخليق مستضد يجري إدخاله بعد ذلك في نباتات التبغ للتكاثر.

وأعلنت الشركة إنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الخطوات المقبلة وتتواصل أيضا مع السلطات الصحية في بريطانيا لإخضاع لقاحها للدراسات السريرية في أقرب وقت ممكن.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.