المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا بشأن هجوم محتمل على القوات في العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن المخابرات الأمريكية "تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات الأمريكية في العراق".

وبحسب "رويترز" قال مسؤول أمريكي إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن صده وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" اليوم الأربعاء "بناء على معلومات، فإن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات متسلسلة على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق"، مضيفا "إذا حدث ذلك، إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية".