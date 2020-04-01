تسجيل
20:40 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي،

    إيران تحذر أمريكا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب العراقي

    © AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104307/87/1043078726_0:237:2798:1811_1200x675_80_0_0_1d24c4a2bf591b6ebf9b387765216f45.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004011045045536-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/

    أطلق كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء يحيى صفوي، تحذيرات لأمريكا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب العراقي في حال أرادوا مواصلة بقائهم غير القانوني في العراق.

    وقال اللواء "على الإدارة الأمريكية أن تحدد موقفها من الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية، فإن كانت الإدارة الحالية ملتزمة بالقوانين الدولية وقرارات الممثلين الشرعيين للشعوب، فإن البرلمان العراقي صادق في شهر كانون الثاني/ يناير 2020 على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وطالب بخروج القوات الإرهابية الأمريكية من الأراضي العراقية، وبعد هذه المصادقة، فإن استمرار بقاء هذه القوات يعتبر رمزا لانتهاك السيادة الوطنية العراقية. وإن لم تكن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالقوانين والمعاهدات الدولية، فعليها أن تتقبل تبعات تواجدها غير القانوني واحتلالها للعراق، ولن يكون أمامها مفر من مواجهة الدفاع المشروع والقانوني للشعب والحكومة والجيش العراقي".

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ترامب: إيران تخطط لهجوم على القوات الأمريكية في العراق وستدفع ثمنا باهظا إن فعلت

    وأضاف "بعد مصادقة البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية، انتفت الصفة القانونية لتواجد القوات الأمريكية في العراق، والشعب العراقي سيتصدى لهذا التواجد غير القانوني"، معتبرا أن انتهاك السيادة الوطنية العراقية لا يصب في الظروف الحالية في مصلحة الجيش الأمريكي والإدارة المركزية للولايات المتحدة، وبالطبع فإن المنطقة لم تعد تتحمل المزيد من التوتر.

    وتابع "فترة أفول القوة السياسية والعسكرية لأمريكا في العالم وخاصة منطقة غرب آسيا قد حانت، والقوات الأمريكية تدرك أن أي إجراء ليس في مصلحتها، وبالطبع فإن التغييرات وإخلاء بعض القواعد في العراق يأتي في إطار إعادة الانتشار من أجل التقليل من الخسائر المحتملة، ولكن على أية حال ليس من المستبعد ازدياد التوتر نظرا لاستمرار الاحتلال الأمريكي، وفي هذا الإطار فإن السياسة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في الدفاع عن حكومة العراق وبرلمانه وشعبه وحقوقه القانونية.

    وأشار إلى أن الوضع الداخلي في أمريكا والمتأثر بانتشار فايروس كورونا ومن المؤسف وفاة العديد من الأمريكيين، وقرب موعد الانتخابات وصعوبة السيطرة على الأوضاع الداخلية، كل ذلك يزيد من صعوبة وتعقيد أي اشتباك جديد بالنسبة لأمريكا في المنطقة، فكبار الساسة والقادة العسكريين الأمريكان يتجنبون أي اشتباك عسكري واسع في المنطقة، وفي حال تفاقمت أوضاع المنطقة، فإن أزمة أكبر ستبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في حين أن الرأي العام الأمريكي لا يتحمل رؤية فلذات كبده يقتلون في العراق، وفق وكالة "تسنيم".

    ونصح اللواء صفوي، الساسة والجيش الأمريكي بأن يفكروا قبل أي إجراء بمسؤولية وتبعات إجراءاتهم الاستفزازية. ففي حادث اغتيال الفريق قاسم سليماني لم يكونوا يتصورون أنهم سيتلقون هكذا رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أدى إلى تحطيم هيمنة القوة الأمريكية في المنطقة. والآن كذلك فإن الشعب العراقي والشباب العراقي الباسل، وفصائل المقاومة، جاهزة بوعي تام للتصدي لأي تحركات محتملة للقوات الأمريكية، إذ أن أي إجراء أمريكي سيسجل هزيمة كبرى في سجل الرئيس الأمريكي الحالي.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبات قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
    القوة الناعمة في مكافحة الإشعاعات والعدوى في روسيا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك