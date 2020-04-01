السفارة الأمريكية بموسكو: استخدام المساعدات الروسية لأمريكا يبدأ فورا بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء

أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك":

"نتوقع أن تقوم موسكو اليوم بتسليم طائرة فيها وسائل حماية شخصية وحمولة أخرى، عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سنقوم على الفور باستخدام المعدات اللازمة عندما نحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأشارت المتحدثة أن الولايات المتحدة تقوم بإرسال معدات وأدوات للعديد من الدول بهذه الطريقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، أن طائرة روسية تحمل مساعدات طبية قد تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.