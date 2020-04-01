وفاة رضيع في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

وبات الطفل أصغر ضحايا مرض "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ميرور"، كما تعد هذه الحالة الثانية عقب وفاة رضيع أول منذ أيام في ولاية أليوني، بسبب المرض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن هناك ما يقرب من 10000 جهاز تنفس، جاهزة للتشغيل.

ويرى ترامب أنه سيكون من الصعب استعادة المعدات من الولايات وإعادة توزيعها بمجرد نقلها إلى المستشفيات، وأضاف ردا على سؤال حول الكمامات، أنه يمكن استخدام "أي وشاح".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستمر "بأسبوعين شاقين للغاية. سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليتخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، حاجز الـ 4 آلاف وفاة.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، إن اليوم الأربعاء هو الأعلى في عدد الوفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات، بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية 4080 حالة وفاة، وفقا للبيانات الخاصة بجامعة جونز هوبكينز، البحثية بولاية ماريلاند الأمريكية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 885 ألف مصاب، بينهم أكثر من 44 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 185 ألف شخص.