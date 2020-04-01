نائب ترامب: أمريكا هي "الأكثر قابلية" للمقارنة مع إيطاليا في تفشي كورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للتو، إن الولايات المتحدة هي "الأكثر قابلية للمقارنة" مع إيطاليا الآن، بعد أن قلل البيت الأبيض من تهديد فيروس كورونا المستجد لأسابيع.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" اعترف بنس، اليوم الأربعاء، بأن تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة قد يكون "الأكثر مقارنة" بإيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم.

وقال بنس لشبكة CNN اليوم "نعتقد أن إيطاليا قد تكون المنطقة الأكثر مقارنة بالولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وتوفي أكثر من 12000 شخص من COVID-19 في إيطاليا، حيث كان نظام الرعاية الصحية مرهقًا بشكل كبير.

وعلى مدى أسابيع ، قلل ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين من التهديد الذي يشكله الفيروس وأصروا على أنه تم احتواؤه أو سيتم احتواؤه.

"We know you're on front lines & the fact that you are showing up every day, you're rolling your sleeves up & you're doing the work says an awful lot about each & every one of you, about the way you love your neighbors, the way you love your country.” -@Mike_Pence pic.twitter.com/A4MdElJb5J — GOP (@GOP) April 1, 2020

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه يتنبأ بوفاة ما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس حتى مع وجود إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وقال ترامب، أمس، إنه كان يعلم منذ البداية أن تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة "قد يكون مروعًا"، لكنه قلل من التهديد لأنه أراد أن يبقى إيجابيًا وأن يكون "مشجعًا" للبلاد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، سُئل ترامب عما إذا كان قد أغرق الأمريكيين في شعور زائف بالأمن بإخبار الجمهور بأن الفيروس سيختفي بسرعة، حتى عندما كان من الواضح عدد الحالات وعدد القتلى في ارتفاع.

فقال ترامب: "كنت أعرف كل شيء. علمت أنه قد يكون مروعًا، علمت أنه قد يكون جيدًا". "لا أريد أن أكون شخصًا سلبيًا".