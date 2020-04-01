ترامب: أعتقد أن روسيا والسعودية ستتفقان بقضية أسعار النفط في الأيام القليلة المقبلة

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستحلان خلافاتهما بشأن قضية أسعار النفط في الأيام القليلة المقبلة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في إحاطة إعلامية: "أعتقد أن روسيا والمملكة العربية السعودية، ستعملان للتوصل لحل ما (بقضية أسعار النفط) في الأيام القليلة القادمة. لأن (الوضع بما يخص أسعار النفط) سيئ للغاية بالنسبة لروسيا وسيئ جدا للمملكة العربية السعودية. لذا، أعتقد ستتفقان".

كان الكرملين قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.