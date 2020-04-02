ترامب: الولايات المتحدة تكثف جهودها لمكافحة تجارة المخدرات في شرق المحيط الهادي والكاريبي

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض وبجواره وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إن الخطوة ضرورية نظرا لوجود "تهديد متنامي" من أن تحاول عصابات المخدرات والمجرمون استغلال أزمة الوباء، وفقا لـ"رويترز".

وقال ترامب "يجب ألا نسمح بحدوث ذلك".

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الأربعاء.