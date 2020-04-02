ترامب: أمريكا سيكون لديها قريبا أجهزة تنفس أكثر مما تحتاج إليه

وَأضاف ترامب: "وسيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى" بحسب "رويترز".

ويشكو الكثير من حكام الولايات من نقص أجهزة التنفس الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وتتطلع إدارته إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الأربعاء.