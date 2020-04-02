ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 1378 حالة

مكسيكو - سبوتنيك. وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثماني حالات وفاة جديدة جراء الفيروس الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.