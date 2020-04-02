رئيس الوزراء الياباني قد يؤجل زيارته لموسكو المقررة للمشاركة باحتفالات الذكرى الـ75 للنصر

أفادت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء شينزو آبي يدرس إمكانية تأجيل زيارته لموسكو المقررة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة كيودو للأنباء، بدأت اليابان وروسيا في مناقشة تأجيل الزيارة.

وصلت لضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا لمنطقة ألابينو 30 دبابة من طراز Т-34-85، والتي من المفترض مشاركتها في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى "عيد النصر" على الفاشية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول هذه الدبابات، بعد أن خضعت لإصلاحات شاملة في مصنع بمدينة سان بطرسبورغ. وسيبدأ طاقم الدبابات والأفراد العسكريين بالتدريب على قيادتها.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن هناك مشاورات ومناقشة جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكري في ذكرى يوم النصر على الفاشية في موسكو هذا العام.

وقال دميتري بيسكوف بهذا الصدد: "المسألة قيد المناقشة بالتأكيد، ولم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن، كما أن التحضيرات مستمرة للاحتفال".

وكانت السلطات الروسية قررت إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.