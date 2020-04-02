ظريف: إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك

وغرد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: إن "إيران ليس لها وكلاء كما يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بل أصدقاء، مضيفا أن إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك".
Don’t be mislead by usual warmongers, AGAIN, @realDonaldTrump:— Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2020
Iran has FRIENDS: No one can have MILLIONS of"proxies"
Unlike the US—which surreptitiously lies, cheats & assassinates—Iran only acts in self-defense. Openly
Iran starts no wars, but teaches lessons to those who do
وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي" ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم مساعدة واشنطن في "جرائم الحرب" تلك.
وأضاف: "العقوبات تتجاوز ما يجوز في ساحة المعركة، أوقفوا مساعدة جرائم الحرب، توقفوا عن الانصياع للجزاءات الأمريكية غير القانونية".
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