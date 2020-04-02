ظريف: إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك

أطلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، العديد من التصريحات على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: إن "إيران ليس لها وكلاء كما يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بل أصدقاء، مضيفا أن إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك".

Don’t be mislead by usual warmongers, AGAIN, @realDonaldTrump:



Iran has FRIENDS: No one can have MILLIONS of"proxies"



Unlike the US—which surreptitiously lies, cheats & assassinates—Iran only acts in self-defense. Openly



Iran starts no wars, but teaches lessons to those who do — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2020

وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي" ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم مساعدة واشنطن في "جرائم الحرب" تلك.

وأضاف: "العقوبات تتجاوز ما يجوز في ساحة المعركة، أوقفوا مساعدة جرائم الحرب، توقفوا عن الانصياع للجزاءات الأمريكية غير القانونية".