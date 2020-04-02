وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، اليوم الخميس، أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلبينية بيانا قالت فيه: "بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفيرة لدى لبنان برنارديتا كاتالا، في 2 نيسان 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف"، مضيفةً: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفيرة كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة".

ووفق البيان: "عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا. وقالت وزارة الخارجية، إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات "حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين".

وتابع البيان: "قبل تعيينها في لبنان، كانت كاتالا القنصل العام في هونغ كونغ "تبحث في رفاهية مئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج"، كما قادت برنامج العودة الجماعية الطوعي لسفارة الفلبين في بيروت منذ كانون الأول 2019".

وأضافت إدارة الشؤون الخارجية في بيانها: "إن بيرني، كما كان يتم تلقيب السفيرة كاتالا بإعجاب، قدمت يد العون لعائلتها وأصدقائها وزملائها"، و"قد تكون ابتسامتها الجاهزة وضحكها المعدي قد أطفئا، لكن تفانيها لخدمة بلدنا سيكون دائما بمثابة نور توجيه لجميع أعضاء السلك الخارجي الفلبيني".