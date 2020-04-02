عدد المصابين بفيروس كورونا في أذربيجان 400 شخص

أعلنت غرفة العمليات المختصة لمواجهة فيروس كورونا في أذربيجان، اليوم الخميس، عن وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 400 شخص، وذلك بعد تسجيل41 حالة جديدة، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

باكو- سبوتنيك. وكانت غرفة العمليات الأذربيجانية أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 359 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد.

وقال ممثل غرفة العمليات للصحفيين: "تمت إصابة 41 شخصا جديداً في أذربيجان، 8 أشخاص منهم في وضع صعب، 11 منهم في وضع متوسط الصعوبة، ووضع الباقي مستقر. تتم مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لشفائهم".

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.